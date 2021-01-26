Умер депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Терешков

Фото: сайт Заксобрания Свердловской области

На 74 году жизни скончался депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков. Парламентарий занимал должность председателя комитета по бюджету, финансам и налогам, а также председателя комиссии по Регламенту.

Трудовую деятельность Владимир Андреевич начал в 1967 году в проблемной лаборатории металловедения УПИ , а с 1973 года по сентябрь 1991 года работал на разных должностях на Верх-Исетском металлургическом заводе Свердловска.

В сентябре 1991 года назначен на должность заместителя председателя Верх-Исетского райисполкома. С 2004 года работал в парламенте области.

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