Почти неделю мужчину искала семья, а в это время он прятался в Санкт-Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Санкт-Петербурге нашли 31-летнего свердловчанина Антона Ячевского, которого объявили в розыск на прошлой неделе. Мужчина пропал после того, как ушел на работу. Но позже выяснилось, что примерный семьянин набрал кредитов на несколько миллионов рублей и сбежал в Северную столицу.

- Судьба этого человека свела с микрозаймами, которых накопилось на момент его таинственного исчезновения, по предварительным данным, на несколько миллионов рубелей. В итоге гражданин приобрел билет на пассажирский поезд и отправился в Санкт-Петербург, где сейчас находится в полном здравии. Он выходит на связь, в том числе супругой, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Стоит отметить, что ориентировка на поиск Антона Ячевского до сих пор есть в числе объявлений отряда «Прорыв».

Ориентировка на поиск свердловчанина. Фото: ДПСО "Прорыв"

Напомним, что в конце 2020 года в Свердловской области завели уголовное дело о похищении человека после пропажи школьницы. Как выяснилось, перед исчезновением девочка познакомилась во «ВКонтакте» с мужчиной, который интересовался ее личной жизнью.