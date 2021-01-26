Фото: пресс-служба Басманного суда

Арестованного отца Сергия перевели из СИЗО «Матросская тишина» в следственный изолятор № 4 Москвы. Об этом в соцсетях сообщили послушники опального священника, также информацию подтвердил секретарь общественной наблюдательной комиссии столицы Алексей Мельников.

29 декабря 2020 года Николай Романов был задержан в Среднеуральском монастыре. Ему предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса, в том числе – склонение к самоубийству.

В 90-х Романов уже был судим за разбой, наказание отбывал в колонии Нижнего Тагила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я – вне политики»: опальный отец Сергий сделал заявление из СИЗО. Он призвал всех священников к строжайшему посту (подробнее)

Довольно необычно»: отцу Сергию разрешили остаться в рясе в СИЗО. Об этом сообщила член столичной ОНК Ева Меркачева (подробнее)

Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)