Фото: пресс-служба Басманного суда
Арестованного отца Сергия перевели из СИЗО «Матросская тишина» в следственный изолятор № 4 Москвы. Об этом в соцсетях сообщили послушники опального священника, также информацию подтвердил секретарь общественной наблюдательной комиссии столицы Алексей Мельников.
29 декабря 2020 года Николай Романов был задержан в Среднеуральском монастыре. Ему предъявлены обвинения по трем статьям уголовного кодекса, в том числе – склонение к самоубийству.
В 90-х Романов уже был судим за разбой, наказание отбывал в колонии Нижнего Тагила.
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