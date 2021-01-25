Екатеринбуржцы рассказали, сколько денег нужно зарабатывать для комфортной жизни

Мужчинам для счастья нужно на 30% больше денег, чем женщинам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга рассказали, сколько денег им нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Такое исследование провели в городах-миллионниках специалисты сервиса SuperJob. По мнению горожан, для комфортной жизни необходимо 170 тысяч в месяц. По этому показателю уральская столица занимает шестое место в общероссийском рейтинге.

- Примечательно, что мужчинам нужно на 30% больше денег, чем женщинам. В Екатеринбурге сумма денежных запросов граждан не меняется с 2019 года, - отмечают в пресс-службе сервиса.

Ожидаемо, что больше всего денег для счастья необходимо москвичам: примерно 220 тысяч рублей в месяц. В исследовании приняли участие больше двух тысяч жителей по всей стране.