На службе овчарки и лабрадоры: в Екатеринбурге курсанты института МВД посетили кинологический центр

Фото: ГУ МВД России по свердловской области

В Екатеринбурге 20 курсантов института МВД посетили центр кинологической службы. Главный кинолог рассказал о том, как проходит отбор щенков на службу в полицию, как они проходят дрессировку. В центре трудятся 50 собак различных пород, среди них овчарки, лабрадоры и ризеншнауцеры.

- Чтобы щенков зачислили в отряд, им необходимо пройти проверку на способность к обучению и устойчивость к стрессовым ситуациям. Кроме того, питомцы обязаны обладать хорошим нюхом, острым слухом и зрением, четко выполнять команды, - отметил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Наиболее интересной частью программы стали показательные выступления собак. Одна собака четко выполняла команды инструктора на немецком языке. Другая по запаху нашла вещество, похожее на наркотик. Третья по команде задержала дебошира, стрелявшего в воздух.

В 2020 году специалисты-кинологи со своими питомцами выезжали на места происшествий почти четыре тысячи раз. Служебные собаки помогали раскрывать кражи, грабежи, убийства и другие преступления.