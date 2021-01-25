Режиссера Алексея Федорченко не оповестили о вручении премии «Золотой орел». Хотя он киноакадемик

Режиссер не получил уведомления о возможности выбрать и проголосовать за нужную картину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский режиссер Алексей Федорченко не принимал участие в голосовании по выбору лучших фильмов в рамках 19-й премии «Золотой орел» 2021 года.

- Оказывается – я член киноакадемии «Золотой орел». Вынужден заявить, что в голосовании не участвовал, документов о голосовании и фильмов для просмотра не получал, - написал Алексей Федорченко на своей странице в Facebook.

Речь идет об избрании режиссера в Национальную Академию кинематографических искусств в 2019 году после того, как фильм Федорченко «Война Анны» стал фильмом года по версии кинопремий «Золотой орел», «Ника» и «Белый слон».

- Меня автоматически включили в 2019 году после награждения «Золотым орлом», при голосовании, видимо, этого не учли, - рассказал «КП-Екатеринбург» режиссер. – Меня это не сильно волнует, поэтому с организаторами я не связывался. Просто увидел «Золотого орла» и вспомнил, что значусь в списках киноакадемиков.

Лауреаты 19-й кинопремии "Золотой орел" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Алексея Федорченко, его голос, как и голос любого другого его коллеги, не является принципиальным при голосовании. Учитываются голоса всех академиков, которые примут участие в голосовании. Всем голосовать не обязательно.

- Голосуют все академики, кто проголосует. Всем голосовать не обязательно. Если не захочу, то и не буду, - заключил режиссер.

Алексей Федорченко снял такие фильмы, как «Первые на Луне», «Овсянки», «Небесные жены луговых мари», «Ангелы революции», «Война Анны». Сейчас в работе у Алексея Федорченко две кинокартины – «Последняя «Милая Болгария» и «Большие змеи Улли-Кале».