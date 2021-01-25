В Нижнем Тагиле выбрали логотип 300-летия города

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Жители Нижнего Тагила выбрали логотип 300-летия города. В голосовании принимали участие шесть творческих лабораторий, которые представили на суд общественности свои проекты. Опрос длился месяц и завершился 24 января. Работы прошли несколько отборочных этапов. Победителями стали «Нижнетагильский музей изобразительных искусств» и творческая группа в составе дизайнера Елены Кирилюк и маркетолога Макса Щербинина. Они набрали 32% голосов.

- Концепция победившего знака называется «Город с башней на горе». В его основе заложены сразу несколько символов, известных каждому тагильчанину: «Лисья гора», цвет малахита, а в числе «300» прослеживаются ассоциации с колёсами тагильских танков и колёсами первого русского паровоза Черепановых, - рассказывают авторы логотипа.

Нижний Тагил будет отмечать свой юбилей в 2022 году. Эмблема-победитель будет использоваться в наружной рекламе и сувенирной продукции.