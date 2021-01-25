УБРиР выявил значительный рост спроса на ипотеку в 2020 году

Пик интереса к ипотеке среди клиентов УБРиР в 2020 году пришелся на декабрь

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выяснил, как в 2020 году изменился спрос на ипотечные программы банка по сравнению с 2019-м, проанализировав количество и объемы выданных ипотечных кредитов. Исследование проводилось по всем регионам присутствия банка.

Анализ данных показал, что спрос на ипотеку в банке за последний год сильно возрос: количество выданных в 2020 году жилищных кредитов увеличилось на 50,7%, а их объем — на 69,6%. Помимо того, специалисты банка отмечают, что в 2020 году клиенты стали заключать ипотечные договора на бoльшие суммы: средний чек повысился на 12,5%. Рост показателей, как отмечают эксперты УБРиР, связан, в первую очередь, с общей экономической ситуацией в стране, снижением ставок и запуском господдержки в ипотеке.

71,8% выданных в 2020 году жилищных кредитов пришлось на программу готового жилья, ее брали на 55% чаще, чем в 2019 году. На втором месте по спросу оказалась программа рефинансирования — 13,6% клиентов выбрали в 2020 году ее, таким образом, год к году спрос на нее увеличился в 3,6 раза. Третье место заняла программа приобретения строящегося жилья, более половины клиентов, пришедших в нее, отдали предпочтение ипотеке с господдержкой.

Согласно исследованию, пик интереса к ипотеке среди клиентов УБРиР в 2020 году пришелся на декабрь. Количество выданных банком жилищных кредитов в этот месяц год к году увеличилось в 3,3 раза, а объем — в 2,8 раза. Эксперты УБРиР связывают это со снижением ставок по ипотечным программам банка.

— Благодаря государственной поддержке и снижению ставок 2020 год оказался весьма благоприятным для оформления ипотечных договоров и рефинансирования имеющихся в других банках жилищных кредитов. Значительный рост спроса на ипотеку начался с июля, к этому времени экономическая ситуация в стране стабилизировалась, а люди освоились с карантинными мерами достаточно, чтобы осознать, как можно с выгодой использовать новые условия для покупки жилья. При этом особый интерес стало вызывать рефинансирование, сегодня его можно оформить по ставке от 7,65%. Мы заметили также, что наши ипотечные программы в 2020 году стали гораздо привлекательнее для новых клиентов банка: их количество выросло на 81,6% год к году, — отмечает руководитель ипотечного направления УБРиР Елена Ботош.

Подать заявку на ипотеку можно в офисе банка, на сайте или по телефону горячей линии 8-800-1000-200.