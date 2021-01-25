Дарья Онегина в 2006 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Мисс Екатеринбург – 2006» Дарья Онегина стала мамой. Телеведущая родила дочку. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях и поделилась своими эмоциями.

Я ждала, конечно, что стану каким-то другим человеком, но понятия не имела, в чем именно будет заключаться инициация. Даже не подозревала, что можно ТАК любить. Ну, помимо огромного счастья, мы с мужем стараемся переносить все тяготы и лишения родительской жизни, - сообщила Дарья.

Дарья Онегина завоевала титул «Мисс Екатеринбург» в 2006 году, после чего получила возможность проявить себя на «Мисс России». Также девушка ведет новости на федеральном канале «РЕН ТВ».