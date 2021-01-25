В Нижнем Тагиле перевозчик в ответ на претензии жителей обвинили их в вандализме

Не всегда легко дождаться транспорта на остановках Нижнего Тагила. Фото: Лев Истомин

В Екатеринбурге мэрия давно придумала вешать таблички, в том числе и электронные табло, с расписанием движения общественного транспорта довольно высоко – просто так не оборвешь. Поэтому в уральской столице легко можно узнать, когда на остановку подойдет автобус, троллейбус или трамвай нужного маршрута.

В Нижнем Тагиле дела обстоят куда хуже. Мало того, что вместо нормальных автобусов по дорогам колесят желтые маршрутки, так они еще и ходить стали реже, чем в 2020 году. По крайней мере, об этом говорят пассажиры, которые в морозы вынуждены по 15-20 минут, а то и больше мерзнуть на остановках.

На совещании в мэрии города во время обсуждения этого вопроса представитель одного из перевозчиков заявил: тагильчане срывают листовки с расписанием автобусов на остановочных комплексах, поэтому не знают, когда придет автобус.

- Мы снабжаем листами с графиком движения общественного транспорта остановочные комплексы. Однако жители срывают их. И это происходило неоднократно, - приводит слова представителя перевозчика издание TagilСity.ru.

Однако жители Нижнего Тагила ранее рассказали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о том, что прекрасно осведомлены о расписании работы общественного транспорта в городе. Но это расписание не соблюдается. Более того, водители маршруток часто проезжают мимо остановок, вынуждая людей ждать тех, кто все-таки решит остановиться и посадить пассажиров.

Но в мэрии решили обсудить листовки. Прикрыться ими проще, чем обратить внимание на проблему, не ожидая реакции главы региона.