В Каменске-Уральском директор интерната для инвалидов попал под суд за кражу денег у пациентов

Директора обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском осудят директора интерната, в котором проходят реабилитацию инвалиды с психическими отклонениями. Женщину обвинили в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Следователи считают, что за четыре года работы она убедила пациентов интерната отдавать ей все свои сбережения. Благодаря этим манипуляциям, она получила больше двух миллионов рублей.

- Также директор использовала деньги проживающих пациентов, чтобы улучшить условия жизни в центре, несмотря на то, что ежегодно на нужды интерната выделялись бюджетные деньги. От ее действий пострадали 22 пациента, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пострадавшие подали заявление, чтобы возместить ущерб. Уголовное дело рассмотрит Красногорский районный суд.