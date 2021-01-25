В Екатеринбурге сотрудники полиции поймали двух подозреваемых в краже пиццы у доставщика

Молодым парням за кражу пиццы грозит до семи лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге злоумышленники силой забрали у доставщика пиццы сумку с заказом на 2 337 рублей. Инцидент произошел 23 января около четырех часов ночи. Неизвестные встретили курьера на улице и предложили расплатиться за товар через online-приложение. После этого, они показали, что заказ оплачен, но доставщик сказал, что деньги на счет не поступили. Тогда заказчики пиццы нанесли курьеру несколько ударов, забрали сумку с едой и зашли в подъезд.

- В отдел полиции 7 УМВД по Екатеринбургу обратился 21-летний молодой человек с заявлением о совершенном грабеже. Потерпевший пояснил полицейским, что получасом ранее у дома 165-а на улице Белинского на него напали двое неизвестных и забрали сумку, в которой находился заказ, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое безработных местных жителей 18 лет. Один из них ранее судим за грабеж. Молодых людей доставили в полицию, где они признались в краже. Сейчас на них завели уголовное дело. За грабеж молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.