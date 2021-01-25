В Нижнем Тагиле полиция продолжает поиск убийцы женщины и ее дочки

Стражи порядка продолжают розыск жестокого убийцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле продолжается розыск душегуба, который в 2018 году жестоко убил жительницу Вагонки, а также ее 12-летнюю дочку. Поисками убийцы занимается полиция и следственный комитет.

Стражи порядка проводят поквартирный обход, а также готовы выплатить 1 миллион рублей за информацию об убийце и его местонахождении на условиях конфиденциальности. Также полиция обещает выплатить 100 тысяч рублей за гаджеты, которые пропали с места преступления сразу после двойного убийства. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Двойное жестокое убийство произошло 21 октября 2018 года в одной из квартир многоэтажки по Ленинградскому проспекту на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Неизвестный нанес множество ножевых ранений 36-летней женщине, после чего задушил ее 12-летнюю дочь.