Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил студентов с Татьяниным днем. Словам поздравлений глава региона написал на своей странице в Instagram. Он отметил, что в Свердловской области в 25 вузах образование получают ежегодно более 120 тысяч студентов.

- Именно они - талантливые, разносторонние, увлеченные - и есть наша главная движущая сила. Во многом благодаря активности уральской молодежи Екатеринбург выбран местом проведения Всемирных студенческих игр 2023 года, воплощаются в жизнь научные, спортивные, культурные, волонтёрские проекты, - написал губернатор. - Дорогие студенты! С праздником! У вас сейчас, пожалуй, самое лучшее время: интересное и плодотворное. Цените его и дерзайте!

Также губернатор поздравил и поблагодарил руководителей и сотрудников уральских вузов. Евгений Куйвашев вручил премии профессорам и преподавателям высших учебных заведений.

- Мы ценим ваш большой вклад в подготовку специалистов, в укрепление связи образования, науки и производства. Творческих и научных успехов вам в работе на благо родного края, - отметил глава региона.