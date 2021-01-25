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Жены футболистов «Урала» Мария Погребняк, Екатерина Фидлер и Анна Кулакова приехали в Дубай, где их мужья проходят предсезонные сборы. Супруга нападающего Павла Погребняка выложила видео с пляжа. Отметим, что Мария прилетела в ОАЭ из Москвы вместе с сыновьями.

Добавим, что второй сбор команда из Екатеринбурга проведет в Турции. Там футболисты поселятся в гостинице, при которой будет поле для игр и тренировок, так как по прибытию им запретят покидать территорию на две недели.

Кстати, перед вылетом Мария Погребняк была на юбилее Ольги Бузовой.