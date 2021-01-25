ОМОН применял силу против наиболее активных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 23 января, в Екатеринбурге прошла несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в московском СИЗО.

По официальным данным в ней приняли участие около трех тысяч екатеринбуржцев. Число силовиков, которые были задействованы для охраны общественного порядка, не называлось. Но источник «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах смог назвать точную цифру.

- Для защиты охраны общественного порядка во время незаконной акции были задействованы 276 полицейских, а также 273 сотрудника Росгвардии, - уточнил наш собеседник.

К активным действиям ОМОН перешел после того, как участники акции пришли в сквер напротив Драмтеатра. Силовики начали вытеснять пикетчиков на акваторию пруда. После этого в ОМОН бросили дымовую шашку, а потом забросали снежками. Тогда силовики перешли к задержаниям.

По официальным данным во время акции в Екатеринбурге были задержаны 14 человек, однако наш собеседник назвал цифру около 30 человек. На них были составлены административные протоколы за участие в несанкционированной акции.