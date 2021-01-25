Вышел из психлечебницы весной: в Березовском на душевнобольного завели уголовное дело за секс с 13-летней

Пара занималась сексом в квартире, где живет ребенок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском следственный отдел СКР возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, которого обвиняют в половом сношении с 13-летней девочкой. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, мужчина вышел из стационара психлечебницы в мае 2020 года, где проходил принудительное лечение.

- Девочка учится в школе № 9. Мужчина был ранее судим за угон и разбой. До суда он будет под подпиской о невыезде, - отметил инсайдер «КП».

Отмечается, что пара занималась сексом в квартире, где живет ребенок.