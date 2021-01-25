Не смотрела по сторонам: в Екатеринбурге трамвай сбил 14-летнюю школьницу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге утром возле дома № 28 по улице Титова трамвай сбил торопившуюся в школу 14-летнюю девочку. В ГИБДД рассказали, что во время перехода девочка не смотрела по сторонам. Водитель трамвая рассказала госавтоинпекторам, что заметила девочку в капюшоне, начавшую переходить трамвайные пути в 15 метрах от машины. Она применила экстренное торможение и сделала несколько предупреждающих звуковых сигналов, однако школьница продолжила идти.

- Водитель трамвая маршрута № 34, двигаясь по улице Титова со стороны улицы Братская в сторону улицы Сухоложская, допустил наезд на пешехода, переходившего трамвайные пути в неустановленном месте слева направо по ходу движения трамвая, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

По данным госавтоинспекторов, ребенок не дошел до места перехода - регулируемого перекрестка Титова - Братская около 30 метров. Сотрудники ГИБДД выяснили, что трамвай задел школьную сумку девочки, из-за чего та упала на землю. Школьницу госпитализировали в ДГКБ № 9 с ушибом мягких тканей головы.

По данным ГИБДД. трамваем управляла 30-летняя женщина, имеющая стаж вождения девять лет. За нарушения правил дорожного движения ранее к административной ответственности она не привлекалась.