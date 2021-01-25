В Екатеринбург поступило еще 18,5 тысяч доз вакцины от COVID-19: список больниц

В Екатеринбурге новую партию вакцины отправили в 16 больниц
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбург поступило еще 18,5 тысяч доз вакцины от COVID-19. Прививки делают всем желающим горожанам старше 18 лет, записавшимся по единому номеру «122» или через сайт больниц.
Всего «Спутник V» завезли в 16 медучреждений города:
1. ЦГКБ № 1 (улица Декабристов, 27),
2. ЦГБ № 2 (улица Московская, 2),
3. ЦГКБ № 3 (улица Братьев Быковых, 16),
4. ЦГКБ № 6 (улица Серафимы Дерябиной, 34),
5. ЦГБ № 7 (улица Вилонова, 33),
6. ГКБ № 14 (переулок Суворовский, 5в и переулок Суворовский, 5),
7. ЦГБ № 20 (улица Зои Космодемьянской, 42),
8. ЦГКБ № 23 (улица Старых Большевиков, 9),
9. ЦГКБ № 24 (переулок Рижский, 16 и улица Шварца, 14),
10. ГКБ № 40 (улица Волгоградская, 189),
11. Новая больница (улица Заводская, 29),
12. СОКБ № 1 (улица Волгоградская, 185),
13. СОБ № 2 (улица Набережная Рабочей молодёжи, 3),
14. МСЧ УрФУ (улица Комсомольская, 59б),
15. Клиническая больница «РЖД-медицина»,
16. Медицинский центр «УГМК-здоровье».
Напомним, что 22 января, в пятницу в Свердловскую область доставили партию из 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». На сегодняшний день это самая крупная поставка в регион. Сегодня препараты развозят по пунктам вакцинации.