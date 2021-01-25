В Екатеринбург поступило еще 18,5 тысяч доз вакцины от COVID-19: список больниц

В Екатеринбурге новую партию вакцины отправили в 16 больниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург поступило еще 18,5 тысяч доз вакцины от COVID-19. Прививки делают всем желающим горожанам старше 18 лет, записавшимся по единому номеру «122» или через сайт больниц.

Всего «Спутник V» завезли в 16 медучреждений города:

1. ЦГКБ № 1 (улица Декабристов, 27),

2. ЦГБ № 2 (улица Московская, 2),

3. ЦГКБ № 3 (улица Братьев Быковых, 16),

4. ЦГКБ № 6 (улица Серафимы Дерябиной, 34),

5. ЦГБ № 7 (улица Вилонова, 33),

6. ГКБ № 14 (переулок Суворовский, 5в и переулок Суворовский, 5),

7. ЦГБ № 20 (улица Зои Космодемьянской, 42),

8. ЦГКБ № 23 (улица Старых Большевиков, 9),

9. ЦГКБ № 24 (переулок Рижский, 16 и улица Шварца, 14),

10. ГКБ № 40 (улица Волгоградская, 189),

11. Новая больница (улица Заводская, 29),

12. СОКБ № 1 (улица Волгоградская, 185),

13. СОБ № 2 (улица Набережная Рабочей молодёжи, 3),

14. МСЧ УрФУ (улица Комсомольская, 59б),

15. Клиническая больница «РЖД-медицина»,

16. Медицинский центр «УГМК-здоровье».

Напомним, что 22 января, в пятницу в Свердловскую область доставили партию из 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». На сегодняшний день это самая крупная поставка в регион. Сегодня препараты развозят по пунктам вакцинации.