СвЖД обратилась к гражданам с просьбой своевременно сообщать о попытках вандализма в подвижном составе и на инфраструктуре железной дороги

Фото: СвЖД

Свердловская железная дорога обеспокоена ростом числа актов вандализма в пригородных поездах (в 2020 году зарегистрировано 36 случаев; в 2019 – 28 случаев). Наиболее частыми правонарушениями являются нанесение граффити на вагоны, битье стекол, порча сидений. Только прямой ущерб, причиненный магистрали (стоимость поврежденных деталей, расходных материалов, лакокрасочной продукции), составил почти полмиллиона рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2019 году.

Для предотвращения случаев незаконного вмешательства в работу магистрали на СвЖД действуют специализированные группы, состоящие из сотрудников транспортной полиции и работников ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Ведется круглосуточное наблюдение за наиболее важными инфраструктурными объектами (парками отстоя вагонов, локомотивными депо, узлами связи, мостами).

Значительное влияние на предотвращение и быстрое раскрытие правонарушений оказывает бдительность и социальная ответственность граждан, а также их своевременное обращение в органы внутренних дел. Так, 9 мая 2020 года вблизи ст. Монзино за обкидывание камнями электропоезда удалось задержать несовершеннолетнего местного жителя, а 17 ноября в электропоезде Каменск-Уральский – Екатеринбург-Пассажирский – двоих мужчин, наносивших граффити на стены тамбура.

Важно понимать, что вандалы наносят не только имущественный ущерб компании, но и моральный вред каждому пользователю железнодорожного транспорта. Ведь средства, которые тратятся на ремонт, могли бы быть направлены на приобретение нового и модернизацию существующего подвижного состава, закупку оборудования, повышение комфорта для пассажиров.

Свердловская железная дорога напоминает, что за вандализм предусматривается уголовная и административная ответственность в виде денежного штрафа, обязательных или исправительных работ на срок до одного года, ограничения (лишения) свободы до трех лет. В случае совершения таких правонарушений несовершеннолетними материальную ответственность за вред, причиненный детьми, несут их родители или законные представители.

*****

В зимний период на Свердловской магистрали эксплуатируется 96 электропоездов (225 секций), 16 скоростных поездов «Ласточка», 67 пассажирских вагонов и 9 рельсовых автобусов.