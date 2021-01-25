В Екатеринбурге увеличили количество автобусов 61 маршрута из-за подтопления трамвайных путей

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга из-за коммунальной аварии на ЖБИ вывел на линию пять дополнительных автобусов, курсирующих по маршруту № 61. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Также в администрации рассказали, что в 10:04 движение трамваев открыли на станции «40 лет ВЛКСМ». Но пока они могут ездить только с ограничением скорости - не более 5 километров в час.

Напомним, что сегодня утром на ЖБИ произошла авария на трубопроводе диаметром 300 миллиметров. Вода подтопила трамвайные пути между остановками Каменные палатки и Новгородцевой из-за чего на этом участке пришлось остановить движение. Аварию устраняют сотрудники МУП «Водоканал».