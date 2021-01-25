Сумма выплат депутатам не меняется третий год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Екатеринбургской городской думы будут ежемесячно получать 57,5 тысяч рублей в качестве компенсации. Соответствующий проект опубликован на сайте думы. Его должны рассмотреть завтра на сорок седьмом заседании.

Отметим, что сумма выплат не меняется уже третий год. Полученные средства депутаты могут направить на работу с избирателями и депутатскими запросами, аренду помещения для приемной, изучение общественного мнения и другое. За целевым расходованием денег следит комиссия гордумы по местному самоуправлению.