Суд оштрафовал компанию за затопление гостиницы «Эрмитаж» в Екатеринбурге

Во время реконструкции улицы затопили подвал памятника архитектуры. Фото: сервис Яндекс.Карты

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал АО «Трест Уралтрансспецстрой» на 200 тысяч рублей за затопление подвала гостиницы «Эрмитаж» летом 2020 года во время капитального ремонта улицы Горького в центре уральской столицы.

Летом компания проводила земляные работы на участке улицы от Малышева до Куйбышева. Как оказалось, трубопровод, который ведет к зданию, располагался в траншее возле дома, где не были установлены водоотвод и водослив, что и привело к затоплению подвала гостиницы.

Гостиница располагается по адресу Малышева, 56, это здание является памятником архитектуры. В 1928 году в нем останавливался поэт Владимир Маяковский. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».