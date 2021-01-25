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В Екатеринбурге затопило улицу Татищева. Об этом рассказали подписчики группы ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». Водой оказались залиты тротуары и проезжая часть. По словам очевидцев, улицу затопило из-за прорыва трубы.

- Как я сочувствую им, - говорит очевидец на видео. - Вот этой тачке повезло. Там-то вообще половина колес под водой была. Трубу где-то прорвало.

В МУП «Водоканал» рассказали, что заявка о коммунальной аварии поступила из дома на Фролова, 29.

- Сначала поступила заявка о небольшой течи из колодца, бригада выехала на место. Оказалось, что там произошла достаточно крупная авария, большой излив, - рассказали в пресс-службе компании.

Сейчас на месте работает аварийная бригада и служба благоустройства.