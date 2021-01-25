Около 90 % работников ВИЗ-Стали прошли обучение в 2020 году

студенческая практика Фото: ВИЗ-Сталь

В 2020 году около 90% работников ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) приняли участие в образовательных программах, которые проходили с соблюдением противоэпидемических мер. Объем финансирования проектов по развитию профессиональных навыков составил около 5 млн рублей.

799 рабочих и специалистов прошли обучение на курсах повышения профессионального мастерства целевого назначения. В учебных аудиториях предприятия сотрудники изучали внедрение передового оборудования и материалов, новых технологических процессов.

182 металлурга получили смежную специальность, повысили квалификацию, прошли профессиональную переподготовку. Около 250 сотрудников приняли участие в образовательных семинарах и тренингах учебных заведений России и других стран по программам индивидуального развития. Более 400 работников стали участниками модульных тренингов Корпоративного университета НЛМК по развитию культуры безопасности, управления проектами и др.

Обучение Фото: ВИЗ-Сталь

В 2020 году на ВИЗ-Стали состоялись конкурсы профессионального мастерства среди вальцовщиков прокатного участка, водителей автомобилей транспортного цеха, работников участков по производству технических газов энергетического управления, а также конкурс «Молодой лидер-2020». Конкурсные проекты призваны повысить мотивацию сотрудников к профессиональному и личностному развитию, выявить работников с высоким потенциалом к карьерному росту.

ВИЗ-Сталь — базовая площадка для профессиональной подготовки не только заводчан, но и будущих кадров предприятия. В прошлом году технологическую и преддипломную практику в подразделениях и цехах ВИЗ-Стали прошли студенты Уральского федерального университета, Уральского лесотехнического университета, Уральского политехнического колледжа и других учебных заведений.