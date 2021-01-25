Свердловским управляющим компаниям напомнили об обязанности чистить дворы и крыши от снега

Управляющим компаниям и ТСЖ нужно успеть убрать снег с крыш до оттепели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госжилстройнадзоре Свердловской области напомнили управляющим компаниям и ТСЖ об обязанности чистить дворы и крыши от снега и наледи. В инспекции отметили, что управляющие организации обязаны регулярно очищать внутридворовые проезды и тротуары, крыльцо и площадки у входов в подъезды. Тротуары при этом должны очищаться по всей ширине, до асфальта, а при гололеде обязательно обрабатываться песком. Также компании должны следить за состоянием находящихся во дворах крышек колодцев и пожарных гидрантов и за состоянием кровель домов и козырьков подъездов.

- В ближайшие дни на Среднем Урале ожидается значительное потепление и местами, по данным синоптиков, температура воздуха приблизится к нулевым отметкам, - отмечают в инспекции. - Во избежание схождения с крыш домов снежных масс и образования на них опасных для жизни людей сосулек, управляющим компаниям, ТСЖ и другим юридическим лицам необходимо тщательно проверить состояние вверенного им жилфонда и заблаговременно, не дожидаясь интенсивного таяния снега, освободить кровли зданий от скопившихся осадков.

При отсутствии уборки во дворах в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию. В случае ее бездействия жалобу о выявленных нарушениях необходимо направить в администрацию муниципалитета, либо через раздел «Получатели услуг» единой государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) сообщить о них в Госжилстройнадзор.