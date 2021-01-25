Речь идет о рецидиве: уполномоченный по правам ребенка рассказал о многодетной матери из Кекура, на которую пожаловались соседи

Фото: скринщот с видео

К ситуации с злоупотребляющей спиртным многодетной матерью, на которую пожаловались соседи, опубликовав кадры из ее дома, подключился уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков. Он рассказал, что семья из деревни Кекур Ирбитского района состоит на учете с 2019 года из-за проблем у женщины с алкоголем.

- Однако с момента постановки на учет мама детьми занималась и в целом вела достойный образ жизни. Поэтому речь, судя по всему, идет о рецидиве, - отметил Игорь Мороков. - Комиссией в настоящее время ведется работа по решению этой сложной жизненной ситуации.

Уполномоченный по правам ребенка также рассказал, что сейчас дети находятся у родственников и им ничего не угрожает.

Напомним, что видео, на котором видно, что в доме, где живет женщина с четырьмя детьми, беспорядок и грязь опубликовали в группе ВКонтакте «Инцидент Ирбит ЧП». На кадрах рядом с многодетной матерью сидит мужчина. Оба выпивают. Соседи, опубликовавшие видеозапись также рассказали в посте ВКонтакте, что у женщины уже забирали детей и вернули, когда она начала вести нормальный образ жизни. Но немного спустя многодетная мама опять взялась за свое.