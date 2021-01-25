Впервые за четыре года: в расписание Кольцово возвращаются рейсы в Белгород

Полеты в Белгород начнет выполнять авиакомпания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet 100 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые за четыре года в расписание аэропорта Кольцово возвращаются прямые регулярные рейсы в Белгород. Полеты начнет выполнять авиакомпания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до сотни пассажиров. Первый вылет запланирован на 8 февраля.

- Вылет из Кольцово - в 17:45 по местному времени по понедельникам и в 10:55 по четвергам. Время в пути составит три часа, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Отметим, что до января 2017 года полеты в Белгород из Екатеринбурга выполняла авиакомпания «РусЛайн». Всего на сегодняшний день из Кольцово можно улететь по 44 направлениям рейсами 18 авиаперевозчиков.