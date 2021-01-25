Свердловские студенты рассчитывают найти работу с зарплатой в 30 тысяч рублей

Большинство свердловских студентов ищут работу с полной занятостью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские студенты, по данным аналитиков онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru , рассчитывают найти работу с зарплатой в 30 тысяч рублей. Интересно, что этот показатель на пять тысяч рублей ниже, чем ожидания всех соискателей региона в целом.

Кроме того, изучив более 30 тысяч резюме студентов нашего региона, специалисты пришли к выводу, что самая популярная профессиональная сфера среди учащихся вузов – это «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». В ней планируют работать 13% студентов, разместивших анкеты на сайте.

Немного меньше - 12% студентов ищут работу в сфере «Наука, образование», 10% в «Искусстве, развлечения, масс-медиа». Реже всего резюме учащихся вузов можно встретить в профессиональных сферах «Инсталляция и сервис» и «Бухгалтерия» (всего по 2%).

Большинство свердловских студентов (83%) ищут работу с полной занятостью. Также в 38% резюме указано, что они рассматривают частичную занятость. По 9% студентов отмечают, что готовы к стажировке или временному трудоустройству. При этом предпочтительный график работы – это полный день (в 76% резюме студентов указан этот вариант).

Также исследователи отметили, что студенты ведут себя на рынке труда активнее большинства: так, хотя бы раз самостоятельно откликались на вакансию 45% студентов-свердловчан, а в общем доля таких соискателей – лишь 40%.