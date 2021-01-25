Власти Екатеринбурга объяснили, почему отменили закупку газовых автобусов

В Екатеринбург привезут больше автобусов благодаря увеличению финансирования в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня стало известно, что в Екатеринбурге отменили конкурс на приобретение 58 газовых автобусов. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок. Согласно документам, заявку на участие можно было оставить до 15 февраля, но конкурс закрыли раньше почти на месяц. В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему закупку отменили.

- Увеличено финансированием рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», что позволило увеличить количество закупаемых автобусов до 60, - рассказали в пресс-службе мэрии.

В ближайшее время на госзакупках объявят новый конкурс на поиск поставщика машин. Напомним, что компания должна будет предоставить низкополые автобусы, которые вмещают 80 человек и имеют минимум 24 сидячих места. Кроме того, машины обязательно должны иметь зеленую окраску кузова.