В Сысерти полностью сгорел пассажирский автобус

Фото: МЧС по Свердловской области

В Сысерти сегодня рано утром загорелся пассажирский автобус «ПАЗ». Возгорание произошло, когда автобус стоял на улице Трактовой.

- В 07:23 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, улицаТрактовая. На площади 14 квадратных метров сгорел автобус «ПАЗ», - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С огнем боролись девять пожарных с помощью двух единиц техники. Полыхающий автобус удалось потушить за две минуты. К счастью, в машине никого не было и во время возгорания никто не пострадал.

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