Компания отремонтировала трубопровод с нарушением требований технических регламентов и проектной документации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приставы взыскали 600 тысяч рублей с организации, отремонтировавшей с нарушениями трубопровод в Академическом районе Екатеринбурга. Компания вовремя не оплатила административный штраф, который был назначен после проверки Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.

- Сотрудники ведомства выяснили, что организация осуществляла реконструкцию объекта капитального строительства, а именно трубопровода, без разрешения и с нарушением требований технических регламентов и проектной документации. Организация была привлечена к административной ответственности по статье 9.4. и 9.5. КоАП РФ, с наказанием в виде штрафа в размере 500 и 100 тысяч рублей, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.

После того, как судебным приставом было возбуждено исполнительное производство, должник полностью оплатил штраф.