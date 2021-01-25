Слушаем знаменитый Аранхуэсский концерт, знакомимся с органом и погружаемся в музыку на «Музыкальных мастерских»: афиша Свердловской филармонии

Уральский молодежный симфонический оркестр Фото: Свердловская филармония

Публикуем список концертов Свердловской филармонии с 25 по 31 января.

30 января, суббота, 19:00, 6+

Аранхуэс и музыка любви

Знаменитый Аранхуэсский концерт испанского композитора Хоакина Родриго прозвучит в исполнении Уральского молодёжного симфонического оркестра под управлением Алексея Доркина. Солист Григорий Распопов (гитара).

Благодаря этому сочинению дворцовые сады городка Аранхуэс прославились на весь мир. В музыке, созданной слепым композитором, слились счастье воспоминаний о медовом месяце и горечь утраты первенца. Вторая часть концерта обрела самостоятельную жизнь в песенном варианте — тексты на мелодию Адажио появились на французском, итальянском, испанском, арабском, иврите, исполняли её Хосе Каррерас, Далида, Демис Русос.

Также в программе концерта произведения Балакирева, Бизе, Аренского.

Григорий Распопов Фото: Свердловская филармония

31 января, воскресенье, 16:00, 6+

Органный час для всей семьи

Концерт, адресованный тем, кто только начинает своё знакомство с органной музыкой. В этой программе слушателей ждёт необычное сочетание органа и арфы – в концерте участвует арфистка Уральского филармонического оркестра Вероника Лемишенко. О музыке и композиторах рассказывает органист Свердловской филармонии Тарас Багинец.

Органный час для всей семьи Фото: Свердловская филармония

«Музыкальные мастерские» Свердловской филармонии

Занятия 26 и 29 января

Начало в 10:00, 11:00, 12:00, 16:00, 17:00

Проект предназначен для дошкольников 4,5-7 лет и представляет собой интерактивные воркшопы, где ребята знакомятся с классической музыкой в иммерсивной форме. Занятия «Музыкальных мастерских» на этой неделе будут посвящены скрипке.

«Музыкальные мастерские» расположены по адресу ул. Первомайская, 24в.