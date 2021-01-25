Конкурс на закупку второй партии новых автобусов отменили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отменили конкурс на приобретение 58 газовых автобусов. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок. Согласно документам, заявку на участие можно было оставить до 15 февраля, автобусы должны были поставить до 30 сентября.

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Напомним, что ЕМУП «Гортранс» искали подрядчика, который должен был предоставить низкополые автобусы, которые вмещают 80 человек и имеют минимум 24 сидячих места. Машины должны иметь зеленую окраску кузова. В салоне должны быть зона для инвалидной коляски, видеонаблюдение, датчики пассажиропотока. Кроме того на каждый автобус необходима гарантия два года или 150 тысяч километров пробега.

Ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что администрация продолжит обновление автобусов большой и особо большой вместимости, так как в рамках национального проекта БКАД заявка столицы Урала заняла первое место на уровне Российской Федерации. Планировалось, что 58 газовых автобусов запустят по маршрутам 24, 28, 61.