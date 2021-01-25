Трамваи встали из-за аварии на водопроводе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ЖБИ перекрыли движение трамваев из-за аварии на водопроводе. Вода подтопила трамвайные пути между остановками Каменные палатки и Новгородцевой.

- В связи с аварией на водопроводе около 7 часов утра произошло подтопление трамвайных путей в пролете остановки Каменные палатки - остановки Новгородцевой. Движение трамваев на станции ЖБИ перекрыто до устранения аварии, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Для расчистки трамвайных путей на место направили службу благоустройства. Судя по сервису Яндекс.Пробки транспорт в одну сторону на улице Владимира Высотского встал в глухую пробку.

Фото: Яндекс.Пробки

В МУП «Водоканал» рассказали, что информация об утечке поступила в 5 утра. В 7:30 рабочие обнаружили место аварии на трубопроводе диаметром 300 миллиметров и отключили поврежденный участок.

- Под отключение попали четыре дома на улице Высоцкого. Автоцистерна уже направлена. Аварийно-восстановительные работы запланированы на сегодня после того, как согласуем проведение раскопок, - добавили в пресс-службе МУП «Водоканал».

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