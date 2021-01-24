Грязь, пьянки и беспорядок: на Урале соседи пожаловались на многодетную мать

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В деревне Кекур Ирбитского района Свердловской области соседи пожаловались на мать четверых детей, которая, по их словам, регулярно устраивает пьянки. Видео из дома, где живет семья, опубликовали в группе ВКонтакте «Инцидент Ирбит ЧП».

- У нее четверо детей голодные в холоде. Такие пьянки у нее постоянно. Мы куда только не жаловались никаких мер к ней не применяется. Страшно за детей, - рассказали подписчики в группе. - В ПДН звонили, в соцзащиту обращались. Один раз у нее детей забирали, так как свет отключали зимой.

После этого, по словам очевидцев, женщина устроилась на работу в магазин и детей ей вернули, но многодетная мама продолжила выпивать. На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, что в доме, где живет семья беспорядок и грязь – вещи валяются прямо на полу, в раковине засор. Кроме того на видео женщина говорит, что у них все сломано, в том числе и стиральная машинка. Рядом с ней сидит мужчина. Оба выпивают.

После публикации этих кадров прокуратура начала проверку. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Во время проверки будет дана оценка соблюдения прав несовершеннолетних, охране их жизни и здоровья.