Футболисты «Урала» обыграли команду из Абу-Даби «Лива»

Фото: ФК "Урал"

Футболисты «Урала» провели второй контрольный матч на сборе в ОАЭ. Сегодня команде противостояла местная команда из Абу-Даби – «Лива». Встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 2-1.

- В поединке против «Ливы» не приняли участия многие основные игроки нашей команды. Игровое время тренерский штаб предоставил футболистам, которые получают меньше игровой практики, а также новичкам и игрокам на просмотре. В их числе был и известный видеоблогер Евгений Спиряков, который также поучаствовал в матче, сменив в воротах «Урала» на 77-й минуте Давыда Алексеева, - рассказали в группе ВКонтакте ФК «Урал».

Счет открыли соперники «шмелей». Впрочем, уже в начале второй половины встречи подопечные Юрия Матвеева отыгрались. Победу екатеринбуржцам принес мяч Гаджимурадова на 60-й минуте.

Следующий контрольный матч в ОАЭ «Урал» проведет 27 января. Екатеринбуржцы сыграют с «Зенитом».