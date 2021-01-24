Фото: Instagram/monetochkaliska

Лиза Монеточка опубликовала на своей странице в Instagram фото с округлившимся животиком. Многие подписчики серьезно восприняли опубликованную фотографию, но некоторые заподозрили, что снимок не настоящий, так как на недавних постах и сторис – например на тех, где она встречает Новый год, беременность Лизы не была заметна.

Певица сделала к снимку подпись: «Помогите выбрать пол ребеночка». Судя по фото, Монеточка уже вскоре должна стать мамой. Однако позже в сторис певица призналась, что это была шутка и призвала фанатов пошутить в комментариях к посту.

– Хотела просто выложить и узнать, кто что подумает, разгадают ли они. А потом подумала: господи, я что изверг какой-то, я что кручу какие-то интриги, сплетни и скандалы. Нет, я просто шучу в этом интернете, – сказала Монеточка.

Скорее всего, фото, которое опубликовала певица, сделано на съемочной площадке фильма «Родные», в котором Монеточка недавно снялась. Премьера киноленты состоится на большом экране 11 февраля.

Напомним, что в декабре Монеточка вышла замуж за своего продюсера Виктора Исаева.

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