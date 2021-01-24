Когда в Свердловскую область придет потепление: отвечают синоптики

Рассказываем когда свердловчанам ждать потепления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчане все никак не дождутся когда отступят морозы. Январь еще не закончился, а уральские синоптики уже признали его самым холодным с 2006 года. С завтрашнего дня погода наконец-то измениться и в регионе станет значительно теплее.

По прогнозам Уралгидрометцентра, температура воздуха на следующей рабочей неделе в южной половине Свердловской области будет колебаться от -7 до -16 градусов ночью и от -2 до -8 градусов днем. На севере области правда погода по-прежнему окажется морознее, чем на юге на 5-9 градусов.

- Следующая неделя предполагается теплее обычного. Атлантический воздух широким валом сегодня поступает на ЕТ России, в понедельник 25 января он охватит Урал. Вероятны даже слабые дневные оттепели, - рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Также по данным Уралгидрометцентра, теплу будет предшествовать снегопад, который пройдет сегодня в западном районе Свердловской области. Синоптики обещают, что холода отступили и в феврале возвращение экстремальных температур пока маловероятно.