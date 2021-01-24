В Екатеринбурге арестовали парня, который залез на дерево во время несанкционированной акции

Молодой человек не спустился с дерева, когда его попросили об этом сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге арестовали парня, который накануне залез на дерево во время несанкционированной акции возле Драмтеатра. Молодой человек пробудет под арестом четыре дня. Ему предъявили обвинения по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

- В Ленинском районном суде подтвердили административный арест Евгения Механцева на четверо суток, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Сегодня также стало известно об аресте на 10 суток координатора штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько. Его признали виновным в организации публичного мероприятия после публикации видео на YouTube с призывом прийти на вчерашнюю несанкционированную акцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названо число задержанных во время несанкционированной акции в Екатеринбурге. Данные привело министерство безопасности Свердловской области (подробнее)

Стало известно, сколько человек посетили несанкционированную акцию в центре Екатеринбурга. Также в министерстве общественной безопасности назвали число задержанных (подробнее)