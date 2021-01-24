На улицы для уборки выезжали 268 единиц спецтехники и 102 рабочих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга за ночь вывезли почти 10 тысяч тонн снега. На улицы для уборки выезжали 268 единиц спецтехники и 102 рабочих. За ночь было вывезено 9 175 тонн снега.

- Для обработки пешеходных зон и проезжей части дорог за прошедшие сутки специалисты использовали 16 тонн противогололедных материалов и 80 тонн мелкофракционного щебня, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Сегодня днем уборку снега продолжили. На улицы вышли 359 дорожных рабочих и выехали 165 единиц дорожной техники.

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