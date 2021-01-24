С сегодняшнего дня январские морозы должны отступить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики назвали морозы, настигшие уральский регион в первом месяце 2021 года, аномальными. Так, по данным Уралгидрометцентра, средняя температура на севере области за прошедшие 10 дней составила -28 градусов. Подобные продолжительные холода в последний раз были зафиксированы в 2006 году.

- В январе 2021 года устойчиво морозная погода наблюдается именно в северных районах области. В Ивделе, к примеру, температура на протяжении всего месяца ниже нормы примерно на восемь градусов. Такие холода довольно редко бывают, - рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Синоптик рассказала, что в Уралгидрометцентр даже поступают звонки от жителей таких городов как Карпинск, Североуральск, Краснотурьинск. Уральцы жалуются, что устали от морозов и спрашивают когда ждать потепления.

Синоптики обещают, что холода скоро отступят. Уже завтра днем, 25 января температура местами в регионе поднимется до +1 градуса. Холодно будет только на севере региона - от -16 до -21 градуса.