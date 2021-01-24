В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в ночной клуб, который работал после 23 часов

Силовики отправили посетителей по домам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня ночью ОМОН нагрянул в клуб «Chili», расположенный в торговом центре «Антей». Силовики приехали в клуб после сообщения горожан о том, что заведение нарушает указ губернатора, касающийся ограничительных мер из-за распространения коронавируса - клуб продолжал работать после 23 часов ночи.

- Учреждение, о котором идет речь, несмотря на позднее время, посещали не только наши боевые партнеры, но и сотрудники полиции из службы участковых уполномоченных ОП №7 УМВД по Екатеринбургу, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. - Специалисты полагают, что ночной рейд оказался весьма удачным, так как даже одна подобная организация, бесконтрольно действующая, может стать точкой распространения опасного вируса.

С посетителями представители МВД провели профилактическую работу, после чего попросили их разойтись по домам. В отношении юридического лица, представляющего это заведение, сотрудники полиции собираются завести административное дело по итогам начавшейся проверки.