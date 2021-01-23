Уральский боксер серьезно травмировался во время поединка в Екатеринбурге

У Дмитрия Юна (слева) был шанс одержать досрочную победу во втором раунде. Фото: RCC Boxing Promotions

В Екатеринбурге завершился первый в этом году турнир под эгидой екатеринбургской организации RCC Boxing Promotions. Главным событием боксерского вечера стал бой между спортсменом из Челябинска Дмитрием Юном и Жорой Амазаряном из Армении в весовой категории до 61,2 кг.

Для уральского боксера поединок кончился поражением и подозрением на серьезную травму.

Бой выдался достаточно жестким. Уже во втором раунде Дмитрий Юн достал соперника точным ударом в челюсть с короткой дистанции. Но Жора Амазарян успел встать, и от добивания его спас гонг.

В третьем раунде армянин поспешил реабилитироваться и втянул уральского боксера в бескомпромиссную рубку.

- За секунду до четвертого раунда Амазарян жестко пробивает в челюсть и отправляет соперника в нокдаун. Во время падения Юн упал на опорную ногу и получил травму – с подозрением на перелом он был госпитализирован в больницу, - рассказали в пресс-службе RCC Boxing Promotions.

Самые интересные моменты увлекательного поединка можно посмотреть здесь.