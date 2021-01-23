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Происшествия

Пассажирскому самолету, летевшему в Екатеринбург, пришлось вернуться в аэропорт из-за неисправности

Такое решение принял командир воздушного судна
Евгений СТОЯНОВ
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Посадка прошла благополучно

Посадка прошла благополучно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 23 января, чартерный рейс U6-8986 "Уральских авиалиний", летевший по маршруту Бишкек-Екатеринбург, был вынужден вернуться в аэропорт. Это было связано с технической неисправностью.

- Во время набора высоты в кабине пилотов сработала сигнализация отказа вентилятора вентиляции отсека авионики, - рассказали в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Бишкека.

В авиакомпании подчеркнули, что посадка прошла благополучно, а пассажиров в этот момент на борту не было.

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