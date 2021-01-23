Пассажирскому самолету, летевшему в Екатеринбург, пришлось вернуться в аэропорт из-за неисправности

Посадка прошла благополучно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 23 января, чартерный рейс U6-8986 "Уральских авиалиний", летевший по маршруту Бишкек-Екатеринбург, был вынужден вернуться в аэропорт. Это было связано с технической неисправностью.

- Во время набора высоты в кабине пилотов сработала сигнализация отказа вентилятора вентиляции отсека авионики, - рассказали в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Бишкека.

В авиакомпании подчеркнули, что посадка прошла благополучно, а пассажиров в этот момент на борту не было.