Бывший глава свердловской ГИБДД занялся логистикой

Глава свердловской Госавтоинспекции покинул пост в 2018-м году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин занял пост руководителя логистического подразделения группы «УЗТМ-КАРТЭКС». Об этом рассказали в пресс-службе «Уралмашзавода» (входит в структуру «УЗТМ-КАРТЭКС»).

На «Уралмашзаводе» подчеркнули, что от грамотной организации транспортировки оборудования на площадки заказчиков во многом зависит исполнение контрактных обязательств предприятий группы. А бывший силовик зарекомендовал себя как эффективный руководитель. В компании рассчитывают, что Юрий Демин выведет направление перевозок на новый уровень.

Напомним, Юрий Демин возглавлял УГИБДД России по Свердловской области с 2005 по 2018 годы. После ухода с этого поста, экс-глава свердловской Госавтоинспекции работал заместителем директора по режиму и охране УГМК. Правда, в этой должности он проработал лишь около года.