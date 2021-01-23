На пост главы Екатеринбурга претендуют 44 человека

Больше всего заявок подали в последний день приема документов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пост главы Екатеринбурга подали заявки 44 человека. Об этом рассказали в Екатеринбургской городской думе. Сейчас прием документов завершен.

- Самое большое количество заявок было передано в последний день приема: 22 января о своем желании участвовать в конкурсе на должность главы Екатеринбурга заявило 17 кандидатов, - рассказали в гордуме.

Во вторник, 26 января, состоится заседание конкурсной комиссии. Тогда же станут известны имена претендентов.

Сейчас временно исполняющим обязанности главы уральской столицы является Алексей Орлов. Он также зарегистрировался в качестве кандидата на пост мэра Екатеринбурга.