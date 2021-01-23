«Ситуация неприемлема»: врио главы Екатеринбурга пообещал очистить Химмаш от неприятных запахов

Это заявление врио главы Екатеринбурга (справа) сделал в ходе инспекции Чкаловского района. Екатеринбург. РФ

Временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов совершил объезд Чкаловского района. В ходе него он обратил внимание на то, что жители Химмаша оказались атакованы неприятными запахами.

Они, по мнению врио главы Екатеринбурга, исходят от Южной аэрационной станции МУП «Водоканал», расположенной на Косарева,24.

- Ситуация с запахами, которые из-за смены розы ветров идут теперь в сторону Химмаша, неприемлема как для жителей микрорайона, так и для городских властей, – посетовал Алексей Орлов.

Он рассказал, что вместе с руководством МУПа изучит опыт городов-миллионников, в частности Казани. В этот город Алексея Орлова пригласили на пуск новой установки по сушке иловых отложений.

- Будем смотреть, искать варианты и реализовывать самый подходящий проект в ближайшее время, - подытожил врио главы уральской столицы.