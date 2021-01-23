В Кольцово из-за пассажира, которому стало плохо, задержали рейс в Москву

Из-за инцидента в Екатеринбурге борт вылетел в Шереметьево лишь в 07:16 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 23 января в екатеринбургском аэропорту Кольцово с рейса сняли пассажира, которому стало плохо. Вылет из-за этого пришлось отложить почти на полтора часа. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» SU-1409 должен был вылететь из Кольцово в Москву в 05:55, однако из-за инцидента в Екатеринбурге борт вылетел в Шереметьево лишь в 07:16.

— Сегодня врачи здравпункта аэропорта оказали первую помощь пассажиру рейса SU1409. По состоянию здоровья пассажир был снят с рейса, — рассказал «КП» пресс-секретарь Кольцово Андрей Клименских.