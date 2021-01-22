В Свердловской области автоинспекторы помогли женщине, машина которой застряла в снегу

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Артемовском районе местные сотрудники ГИБДД старший лейтенант Сергей Шпаченко и старший лейтенант Иван Зырянов помогли женщине во время патрулирования села Шогринское. К полицейским обратился подросток, который рассказал, что его мама ехала из города на своей машине «Лада-Калина», но по пути застряла в снегу. Юноша хотел прийти на помощь сам, но так и не смог понять, где находится автомобиль его мамы.

- Автоинспекторы начали проверку трех дорог, которые ведут в сторону села. Вскоре они увидели свет фар, автомобиль застрял на техническом переезде для грузового транспорта, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Женщина рассказала, что хотела сократить путь, но не подумала о том, что после снегопадов здесь будет сложно проехать. Полицейские смогли отбуксировать «Ладу» на расчищенную дорогу, после чего она смогла продолжить свой путь домой.